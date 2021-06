USA: Nie zdążyła oddać losu na loterii. Dzięki temu wygrała dwa miliony dolarów

Elizabeth Johnson z Karoliny Północnej wygrała dwa miliony dolarów, nabywając kupon na inne losowanie amerykańskiej gry liczbowej, niż zamierzała. Kobieta spóźniła się z oddaniem losu o minutę, co spowodowało, że jej kupon został uwzględniony innego dnia loterii.

Zdjęcie Elizabeth Johnson wygrała 2 miliony dolarów / NC Education Lottery / materiały prasowe

Jak wynika z komunikatu North Carolina Education Lottery, szczęśliwe zrządzenie losu rozpoczęło się w środę 19 maja, kiedy pod koniec dnia pracy kobieta oddała los na loterii. A przynajmniej myślała, że to zrobiła. W rzeczywistości jej kupon został oddany o minutę za późno.

Pech kobiety szybko przerodził się jednak w szczęście. 22 maja, podczas sobotniego losowania, wytypowane przez nią w środę liczby okazały się być zgodne z tymi wylosowanymi.

- To był szok. Kiedy otrzymałem wiadomość, że wygrałem, pomyślałam: "Przecież ja nawet dzisiaj nie grałam" - powiedziała Johnson cytowana w komunikacie.

Szanse 1:11,6 miliona

Jej szczęśliwy kupon o wartości trzech dolarów pasował do liczb na wszystkich pięciu białych kulach i zagwarantował jej milion dolarów w losowaniu 22 maja. Nagroda kobiety podwoiła się do dwóch milionów dolarów, gdy wylosowano mnożnik 2X. Szanse dopasowania wszystkich pięciu białych bil wynoszą 1 do 11,6 miliona.

Johnson, która pracuje jako tłumaczka, odebrała nagrodę w ubiegły czwartek w siedzibie loterii w Raleigh. Jej finalna nagroda po opodatkowaniu wyniosła 1,415 mln.

Kobieta powiedziała, że za wygraną sumę kupi dom i pojedzie na wakacje. Jak dodała, jej dzieci marzą o wycieczce do Disneylandu.