Według akt sądowych, do których dotarł portal Click2Houston, Katrina Maxwell przyznała podczas policyjnego przesłuchania, że dwukrotnie uprawiała seks z 16-letnim uczniem C.E. King High School. Miało do tego dojść na tylnym siedzeniu jej samochodu.

Sam 16-latek wyjawił, że do zbliżeń z nauczycielką doszło kilka razy. Miały one miejsce między marcem a kwietniem.

Podejrzanie wyglądające relacje między Maxwell a nastolatkiem po raz pierwszy zauważył inny pracownik liceum. Nie miał jednak pewności, co do ich charakteru. Uwagę świadka zwróciło rzucenie przez Maxwell nożyczkami w głowę chłopca. Nauczycielka miała to zrobić w akcie zazdrości, kiedy 16-latek siedział obok swojej dziewczyny.

Zwolniona za "niewłaściwe relacje"

Po zgłoszeniu władze szkolne przeprowadziły śledztwo, kobietę zwolniono za "niewłaściwe relacje z uczniem". Zawiadomiono policję.

"Przeprowadzono dokładne dochodzenie i uważamy, że te podejrzenia są uzasadnione" - przekazały władze okręgu szkolnego (Sheldon Independent School District - SISD) w oświadczeniu. Dodano, że SISD jest "głęboko zasmucony, że doszło do takiej sytuacji" oraz zapewniono, że ściśle współpracuje z organami ścigania.

Władze szkolne przyznały, że apelowały do prokuratora okręgowego hrabstwa Harris, by nauczycielce postawiono zarzuty.

Kobietę aresztowano. Sąd zgodził się, by mogła odpowiadać z wolnej stopy, wyznaczył jednak kaucję w wysokości 20 tys. dolarów.