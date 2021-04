USA: Nastolatek uratował chłopca w wypadku. Pomógł Tik Tok

W Wirginii Zachodniej w Stanach Zjednoczonych 12-latek uległ wypadkowi na quadzie. Chłopak został uratowany przez 13-latka, który oglądał relację rówieśnika w aplikacji Tik Tok. Nastolatek przebywał w tym czasie w oddalonym o 1290 km New Hempshire.

Zdjęcie Tik Tok; zdjęcie ilustracyjne / Alexey Malkin /123RF/PICSEL

Trent Jarrett relacjonował swoją jazdę na quadzie i kiedy pojazd przewrócił się i przygniótł chłopca do ziemi, stream nie ustał. 12-latek zaczął wykrzykiwać numer telefonu do swojej rodziny, licząc, że ktoś z oglądających ją powiadomi i uratuje go.

Caden Cotnoir, który był jednym z oglądających tę relację, zadzwonił na wskazany numer, dzięki czemu po 20 minutach na miejsce wypadku przybyła pomoc.

Jarrett odniósł tylko niewielkie obrażenia. Ojczym 12-latka określił całe zdarzenie "wielkanocnym cudem".

W 2020 r. ponad dwa mld pobrań Tik Toka

Tik Tok, aplikacja stworzona przez chińskie przedsiębiorstwo ByteDance we wrześniu 2016 r., polegająca na przesyłaniu krótkich materiałów wideo, od początku pandemii koronawirusa zyskuje na popularności.

Według danych platformy analitycznej SensorTower w 2020 r. Tik Tok został pobrany ponad dwa mld razy z Google Play oraz Apple Store.