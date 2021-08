USA: Mężczyzna wtargnął na boisko. Goniło go kilku mężczyzn, powaliła dziewczynka od podawania piłek

Niecodzienna sytuacja miała miejsce podczas meczu baseballowego Los Angeles Dodgers z The Angels. Przy stanie 6:1 dla gospodarzy na boisko wtargnął fan, który skutecznie wymykał się usiłującym go złapać porządkowym. Każda próba powalenia go na murawę witana była przez widzów wiwatami.

Na nagraniach z pościgu za intruzem widać, że zbliżającego się do linii bocznej mężczyznę powala dziewczynka do podawania piłek. Dziecko pociągnęło uciekiniera na tyle skutecznie, że ten przekoziołkował przez ściankę ochronną. Dopiero wówczas zdołali go dopaść porządkowi i po obezwładnieniu wyprowadzić z obiektu.



Po udanej akcji dziewczynki na stadionie rozległo się gromkie "Ohhh".

Fani drużyny Dodgersów natychmiast zalali sieć komentarzami. Dziennikarz sportowy Los Angeles Michael Duarte napisał: "Ta dziewczynka nie jest bohaterem, na którego zasługujemy, ale jest bohaterem, którego potrzebujemy".



Wśród komentarzy większość porównywała powstrzymanie mężczyzny przez dziewczynkę do zagrań znanych z futbolu amerykańskiego.