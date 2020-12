Mężczyzna z Kentucky znalazł nietypowy sposób na odśnieżenie podjazdu, skorzystał w tym celu z miotacza ognia. Jego narzędzie i strój wzbudziły zainteresowanie internautów - czytamy na stronie Indian Express.

Intensywne opady śniegu i mroźna temperatura sprawiły, że wiele obszarów w Stanach Zjednoczonych przykrył biały puch.

Timothy Browning zszokował sąsiadów, gdy zaczął odśnieżać swój podjazd przy pomocy miotacza ognia.



Jakby tego było mało, miał na sobie biały szlafrok, skarpety, klapki i czapkę. Jak zwrócili uwagę internauci, jego strój mógł być nawiązaniem do postaci wujka Eddiego z filmu "W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju".

Nagranie ze zdarzenia zarejestrowane przez jednego z sąsiadów zostało udostępnione byłego koszykarza Rexa Chapmana i stało się już hitem w sieci.

