Ulice otaczające siedzibę amerykańskiego Kongresu oraz kompleks budynków rządowych zostały zamknięte. Na miejscu pojawiły się duże siły policyjne - informuje Reuters. Jak podaje The Hill, samochód staranował policjantów.

Zdjęcie Lockdown na Kapitoli. Samochód staranował dwóch policjantów /AFP

"Zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa, nie ma zezwolenia ani na wyjście ani na wejście, trzymaj się z daleka od okien zewnętrznych i drzwi. Jeśli znajdujesz się na zewnątrz, znajdź schronienie" - jak informuje na Twitterze Jake Sherman, dziennikarz NBCN News, taką wiadomość otrzymał personel Kapitolu.

Jak pokazuje materiał wideo opublikowany przez Shermana, na Kapitolu lądował śmigłowiec.



Jak podaje Reuters, w dwóch policjantów pełniących służbę na Kapitolu miał wjechać samochód. Podejrzana osoba znajduje się w rękach policji. Zarówno funkcjonariusze, jak i podejrzany, trafili do szpitala. Widziano dwie osoby przenoszone na noszach.



CNN dowiedziała się, że napastnik, który staranował policjantów, po tym jak staranował barykadę, wysiadł z samochodu wymachując nożem. Reagując na zagrożenie funkcjonariusze użyli broni.



Wzgórze Kapitolu zostało odcięte. Na miejscu zjawiło się kilkadziesiąt oznakowanych i nieoznakowanych samochodów policyjnych. Niedawno władze zaczęły usuwać zewnętrzny pierścień ogrodzenia z drutu kolczastego, jaki pojawił się przed siedzibą Kongresu po 6 stycznia, kiedy to szturmowali ją zwolennicy Donalda Trumpa.

Niedługo po zdarzeniu przypisani do Kapitolu członkowie Gwardii Narodowej otrzymali rozkaz stawienia się w swojej jednostce po sprzęt. Siły szybkiego reagowania, które zostały oddelegowane do Kapitolu po 6 stycznia zostały skierowane do akcji przed godziną 13.30 czasu lokalnego - informuje Politico.





W czasie gdy doszło do incydentu kompleks rządowy był prawie pusty. Obie izby Kongresu nie są obecnie w trakcie sesji. Na miejscu znajdowało się niewielu pracowników. Bez względu na to policja pełniła na miejscu służbę.

Zaledwie kilka dni wcześniej przed rezydencją wiceprezydent Kamali Harris aresztowano uzbrojoną osobę. Na początku tego roku eksperci w zakresie bezpieczeństwa ostrzegali, że w najbliższym czasie jednym z największych zagrożeń dla Stanów Zjednoczonych będzie terroryzm wewnętrzny.