Lawina kolorowych konfetti spadła o północy na opustoszały Times Square w Nowym Jorku z życzeniami od ludzi z całego świata. Tradycyjnie nadejście Nowego Roku obwieściła kula o średnicy ponad 3,6 metra, która zsunęła się powoli z ponad 21-metrowego masztu wieżowca.

Zdjęcie Konfetti z życzeniami z całego świata spadło na Times Square /Roy Rochlin /Getty Images

"Mniej covid, więcej podróży", "by pandemia się skończyła", "wolności od covidów i więcej dobrobytu", "żyć" - głosiły m.in. odnotowane przez "New York Times" wpisy na niektórych płatkach konfetti.

- W bezprecedensowym roku Ściana Życzeń przynosi nam moment, by z nadzieją patrzeć na lepszą przyszłość. (...) Konfetti z życzeniami spadną na cały świat, by zobaczył, jak przewrócimy stronę z rokiem 2020 i wkroczymy w 2021 z radością i optymizmem - mówił wcześniej Tim Tompkins, prezes Times Square Alliance, organizatora wydarzenia.

Nowy Rok obwieściła kryształowa kula

Jak każe tradycja sięgająca 1907 roku, Nowy Rok obwieściła w Nowym Jorku ważąca ponad 5386 kg kryształowa kula o średnicy ponad 3,6 metra, kiedy zsuwana wolno z ponad 21 metrowego masztu wieżowca przy Times Square 1 dokładnie o północy dotknęła jego podnóża. Pokryta 2688 kryształowymi trójkątami zapłonęła 32 256 diodami LED. W tym roku wzbogacił ją zestaw nowych kryształów według projektu nazwanego "Gift of Happiness" (Dar szczęścia).

Po raz pierwszy w historii bez tłumów

Wystrzeliły w górę fajerwerki, rozległy się dźwięki szkockiej pieśni ludowej "Auld Lang Syne" oraz nagranie z przebojem Franka Sinatry "New York, New York". Tym razem zabrakło jednak wiwatów setek tysięcy ludzi, bowiem na uroczystość zaproszono jedynie garstkę specjalnych gości. Wśród nich były pielęgniarki, byli lekarze, ratownicy, pracownicy transportu, sklepów spożywczych, czyli ludzie z pierwszej linii frontu batalii z pandemią.

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapewniał jednak wcześniej, że widowisko nie straci na atrakcyjności.

- Nie ufajcie żadnym niewiernym Tomaszom, którzy mówią, że skoro na Times Square nie będzie miliona ani więcej ludzi, to uroczystość nie będzie wyjątkowa. Będzie najbardziej wyjątkowa. Uhonorujemy naszych bohaterów ze służby zdrowia, ratowników i ludzi, którzy w tym roku wykonali niesamowitą pracę - przekonywał de Blasio.

Pośród wykonawców programu sylwestrowego znaleźli się m.in. Jennifer Lopez, Billy Porter, Cyndi Lauper, Nelly oraz Miley Cyrus.

Organizatorzy z Times Square Alliance przypomnieli, że nowojorczycy zaczęli świętować nadejście Nowego Roku na placu na Manhattanie już w roku 1904. Obecnie po raz pierwszy uroczystościom nie towarzyszyły tłumy. Nawet podczas II wojny światowej w latach 1942 i 1943, kiedy zrezygnowano z tradycji zsunięcia kuli, Times Square był zatłoczony, a ludzie witali Nowy Rok minutą ciszy.

Według departamentu policji nowojorskiej (NYPD) nad bezpieczeństwem w czasie nocy sylwestrowej czuwa zazwyczaj kilka tysięcy funkcjonariuszy. W tym roku wobec braku publiczności zredukowano ich liczbę o 80 proc.

Dzięki technologii satelitarnej każdego roku powitanie Nowego Roku na Times Square ogląda na całym świecie, zgodnie z szacunkami, ponad miliard ludzi.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

