Gubernator stanu Arkansas Asa Hutchinson podpisał we wtorek ustawę, która praktycznie zakazuje w tym stanie aborcji prawie we wszystkich przypadkach. Uzasadniał to swoimi przekonaniami o "obronie życia". Już wcześniej gubernator podpisywał prawa ograniczające możliwość dokonywania terminacji ciąży.

Reklama

Zdjęcie Kapitol stanu Arkansas /Ramesh Lalwani /Getty Images

- Podpiszę (ustawę - red.) SB6 z powodu ogromnego wsparcia legislacyjnego oraz moich szczerych i długotrwałych przekonań w obronie życia. SB6 stoi w sprzeczności z precedensami Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, ale intencją ustawodawstwa jest przygotowanie gruntu pod obalenie obowiązującego obecnie wyroku Sądu Najwyższego. Wolałbym, by ustawa zawierała wyjątki dotyczące gwałtu i kazirodztwa - wyjaśniał gubernator.

Reklama

Od objęcia urzędu w 2015 roku Hutchinson podpisał już wcześniej kilka poważnych ograniczeń aborcyjnych.

Roe vs. Wade

Według AP Amerykanie będący wrogami przerywania ciąży liczą na to, że postanowienie z Arkansas oraz związane z tym protesty skłonią Sąd Najwyższy USA do ponownego rozpatrzenie sprawy Roe przeciwko Wade.

Zgodnie z orzeczeniem sądu z roku 1973 konstytucja umożliwia kobietom aborcję bez nadmiernych ograniczeń ze strony rządu. Wyrok zezwolił jednak stanom na wprowadzenie regulacji ograniczających przerywanie ciąży w drugim i trzecim trymestrze.

Następstwo decyzji Trumpa

Arkansas jest jednym z 14 stanów, gdzie ustawodawcy opowiadają się w tym roku za całkowitym zakazem aborcji. Według przewidywań zrodzi to wyzwania prawne ze strony grup popierających możliwość dokonywania przez kobiety wyboru.

- Konserwatyści uważają, że sąd jest bardziej otwarty na uchylenie decyzji (Roe przeciwko Wade) w następstwie trzech nominacjach sędziów przez byłego prezydenta Donalda Trumpa - zwraca uwagę AP.

Ustawa nie może wejść w życie wcześniej niż 90 dni po odroczeniu tegorocznej sesji legislatury stanowej, którą kontrolują w Arkansas republikanie. W praktyce może to nastąpić najwcześniej tego lata.

Rozlicz pit online już teraz lub pobierz darmowy program