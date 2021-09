Pociąg "The Empire Builder" (Budowniczy Imperium) jadący z Seattle do Chicago ok. godz. 16 czasu miejscowego (godz. 23 w Polsce) wypadł w sobotę z torów w pobliżu miejscowości Joplin w hrabstwie Liberty, jakieś 48 km od granicy z Kanadą. Z torów wypadło w sumie pięć wagonów.

Zdjęcie / Jacob Cordeiro / PAP/EPA

W katastrofie zginęły trzy osoby - podał szeryf hrabstwa Liberty.

48 godzinna atrakcja turystyczna

Połączenie na trasie Chicago-Seattle (3550 km) funkcjonuje od 1925 r. Przez długi czas było główną linią wśród połączeń wykorzystujących Wielką Północną Drogę Kolejową. Podróż z Chicago do Seattle zajmuje łącznie 48 godzin. Połączenie jest obecnie wykorzystywane jako atrakcja turystyczna.

W pociągu, który wypadł z torów, znajdowało się w sumie 147 pasażerów i 13 pracowników obsługi - podał Jason Abrams, rzecznik prasowy państwowego przewoźnika, firmy Amtrak obsługującej to połączenie.

W ewakuacji pasażerów i przeważeniu rannych do szpitala uczestniczyły lokalne władze - pisze Reuters. Ze zdjęć publikowanych przez pasażerów w mediach społecznościowych wynika, że pasażerowie przewożeniu byli autokarami z miejsca wypadku do pobliskich miasteczek.