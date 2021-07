USA: Katastrofa budowlana na Florydzie. Bilans ofiar rośnie

1 / 6

Ok. 2 w nocy czasu lokalnego częściowo zawalił się 12-piętrowy blok mieszkalny w Miami. - Widziałem, jak jedna trzecia albo może nawet połowa tego budynku się dosłownie zawaliła - mówił NBC Miami jeden z świadków katastrofy. - Nie potrafię tego opisać, to wyglądało, jakby wybuchła bomba, jak coś, co się dzieje w krajach trzeciego świata, teraz jest tam ogromne rumowisko - dodał.