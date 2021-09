USA: Joe Biden w rocznicę zamachu na WTC: Ameryka i świat pamiętają o was

Świat

- Dla mnie najważniejsza lekcja z 11 września jest taka, że kiedy jesteśmy bezbronni, próbujemy uchronić wszystko to, co czyni nas ludźmi. W bitwie o duszę Ameryki jedność jest naszą największą siłą - powiedział prezydent Joe Biden, składając hold ofiarom ataku na World Trade Center. - Ameryka i świat pamiętają o was i o waszych bliskich - przekazał w nagraniu opublikowanym na Twitterze.

Zdjęcie Przemówienie Joe Bidena w 20. rocznicę zamachu na WTC / Twitter/President Biden / Twitter