Według opublikowanego komunikatu podkreślono konieczność "obniżenia napięcia w celu uzyskania wszechstronnego rozwiązania politycznego, które zapewni bezpieczeństwo i stabilizację narodowi afgańskiemu".

Do bazy amerykańskiej w Katarze transportowana była większość ewakuowanych z Afganistanu osób. Jednak loty musiano przerwać na kilkanaście godzin bowiem pojemność bazy wyczerpała się.



W piątek - jak poinformował gen. Hank Taylor z Centralnego Dowództwa Sił USA - loty wznowiono. Poza Katarem samoloty z uchodźcami kierowane są teraz także do Niemiec, do bazy wojskowej USA Ramstein.



Ile państw przyjmie uchodźców?

Rzecznik Pentagonu adm. John Kirby przekazał, że Waszyngton prowadzi rozmowy z innymi europejskimi państwami na temat umożliwienia lądowania samolotów, lecz nie zdradził, jakie to kraje.



Według Departamentu Stanu zgodę na międzylądowania samolotów z uchodźcami wyraziło 11 państw w Europie i na Bliskim Wschodzie m.in. Włochy, Wielka Brytania, Dania, Kazachstan, Turcja i Uzbekistan.