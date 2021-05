W czwartym miesiącu prezydentury Joe Biden cieszy się ogólną aprobatą 63 proc. społeczeństwa USA - wynika z sondażu Associated Press i niezależnej organizacji badawczej NORC Center for Public Affairs Research. Taki wynik przypisuje się przede wszystkim efektom batalii z COVID-19.

Zdjęcie Zaufanie jakim Amerykanie darzą Joe Bidena to efekt przede wszystkim jego działań w walce z pandemią / CHRIS KLEPONIS / POOL / PAP/EPA

Sposób, w jaki Biden radzi sobie z pandemią, akceptuje 71 proc. Amerykanów, w tym 47 proc. republikanów.

Sondaż AP-NORC pokazuje również wzrost ogólnego optymizmu Amerykanów co do sytuacji w kraju. Zdaniem 45 proc. jest na dobrej drodze, 44 proc. ma przeciwne zdanie. Zdaniem organizatorów badania są to najwyższe oceny w ich sondażach od 2017 roku.

Przypominają, że Biden zapewnił pakiet pomocy w dobie koronawirusa wartości 1,9 biliona dolarów i gwałtownie zwiększył dostawy szczepionki całym kraju.

Sprawne szczepienia, duży zapas dawek

"USA poniosły najwięcej ofiar wirusa z wszystkich krajów. Obecnie postrzegane przez resztę świata jako kraj, w którym program szczepień przebiega najszybciej, a zapasy szczepionek są bardzo duże" - twierdzi AP.

Sondaż AP-NORC wykazuje, że obawy społeczeństwa dotyczące pandemii są na najniższym poziomie od lutego 2020 roku, kiedy wirus po raz pierwszy dotarł do USA. Około połowa respondentów trochę obawia się, że oni sami lub ich krewni mogą zostać zarażeni, co stanowi spadek z około siedmiu na 10 Amerykanów zaniepokojonych tym zaledwie miesiąc wcześniej.

Wśród demokratów 69 proc. twierdzi, że nadal przynajmniej w pewnym stopniu obawia się zarażenia koronawirusem, w porównaniu z zaledwie 33 proc. republikanów.

AP zwraca jednak uwagę, że liczba szczepień spadła, a administracja boryka się z problemem, jak przekonać tych, którzy niechętnie poddają się szczepieniom, o ich bezpieczeństwie i skuteczności.

W porównaniu z ocenami w sprawie pandemii wyraźniej rysuje się podział partyjny w poglądach na gospodarkę. Demokraci akceptują ją w 91 proc. Republikanie tylko w 19 proc.

"Nigdy nie sądziliśmy, że po pierwszych 50 czy 60 dniach wszystko będzie w porządku (...) Jest więcej dowodów na to, że nasza gospodarka zmierza w dobrym kierunku. Ale jasne jest, że przed nami jeszcze długa droga" - cytuje AP prezydenta Bidena po opublikowaniu piątkowego raportu o zatrudnieniu.

Polityka imigracyjna do poprawy

Jedną z najgorszych ocen w sondażu AP-NORC przynosi prezydentowi jego polityka imigracyjna. 43 proc. aprobuje jego podejście do tego problemu, podczas gdy 54 proc. się z tym nie zgadza.

W następstwie serii masowych strzelanin Biden ma też niższe notowania za politykę dotyczącą kontroli broni. 48 proc. ją popiera, a 49 proc. nie.

Politykę zagraniczną prezydenta popiera większość, 54 proc., Amerykanów.

Sondaż AP-NORC wśród 1,842 dorosłych został przeprowadzony od 29 kwietnia do 3 maja.