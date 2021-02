USA: Hakerzy próbowali skazić wodę

Na Florydzie hakerzy uzyskali dostęp do systemu wodociągowego i próbowali wpompować do wody szkodliwą ilość wodorotlenku sodu. Policję szybko zaalarmował jeden z pracowników.

Zakład, do którego włamali się hakerzy, uzdatniania wodę dla około 15 tys. mieszkańców miejscowości Oldsmar na Florydzie.

Jak podaje BBC, hakerom udało się zwiększyć w wodzie zawartość wodorotlenku sodu znanego także jako ług. Na szczęście bardzo szybko zauważył to pracownik sieci wodociągowej i zapobiegł skażeniu, odwracając polecenie wydane systemowi przez hakerów.



O sprawie zaalarmował też miejscową policję. - Hakerzy zdalnie uzyskali dostęp do oprogramowania o nazwie TeamViewer na komputerze jednego z pracowników zakładu, aby przejąć kontrolę nad innymi systemami - wyjaśnił szeryf Bob Gualtieri.



Ług jest stosowany w procesie uzdatniania wody w celu kontrolowania jej kwasowości. Jednak dodaje się go w niewielkich ilościach. Nagłe i znaczące zwiększenie jego zawartości w wodzie spowodowałoby, że jej spożycie byłoby niebezpiecznie.



Na razie służby nie ustaliły, kto odpowiada za ten cyberatak.