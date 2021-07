USA: Ekstradycja Harvey'a Weinsteina do Kalifornii. Odpowie za 11 kolejnych gwałtów i napaści seksualnych

Harvey Weinstein opuścił we wtorek rano zakład karny Wende Correctional Facility w hrabstwie Erie (stan Nowy Jork) - potwierdzili dziennikowi "New York Post" urzędnicy więzienia. Hollywoodzki producent odsiadywał w zakładzie 23-letni wyrok za gwałt i napaść na tle seksualnym. "Seksualny drapieżnik" - jak amerykańskie media nazywają słynnego producenta filmowego - został ekstradowany do Kalifornii, gdzie zmierzy się przed sądem z kolejnymi zarzutami gwałtów i napaści seksualnych.

Zdjęcie Harvey Weinstein w lutym 2020 r. wraca do więzienia po ogłoszeniu wyroku / MP FEATURES / East News