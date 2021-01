​Prezydent elekt Joe Biden przedstawił szczegóły pakietu pomocowego wartości 1,9 biliona dolarów dla dotkniętej pandemią koronawirusa amerykańskiej gospodarki. Pakiet zakłada też wypłatę po 1400 dolarów dla większości Amerykanów. Ponadto federalna płaca minimalna ma wzrosnąć do 15 dolarów za godzinę.

"Projekt zwany American Rescue Plan (amerykański plan ratunkowy), obejmuje środki stymulacyjne w nadziei, że dodatkowe wsparcie finansowe wspomoże rodziny i firmy w Stanach Zjednoczonych do czasu, gdy szczepionka COVID-19 będzie powszechnie dostępna" - podkreśla stacja CNBC.

Wypłaty w wysokości po 1400 dolarów dla większości Amerykanów mają stanowić dodatek do zatwierdzonych już w grudniu 600 dol. Federalny tygodniowy zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie do 400 dolarów i będzie przedłużony do końca września. Do 15 dolarów za godzinę zwiększy się federalna stawka płacy minimalnej.

- Kryzys spowodowany ludzkim cierpienia jest tuż, tuż i nie ma czasu do stracenia (...) Musimy działać i musimy działać już teraz - mówił Biden ze swojej tymczasowej siedziby w Delaware.

"Wiem, że to nie jest tanie"

Zgodnie z projektem nastąpi przedłużenie do końca września moratorium na eksmisje i zajęcie obciążonych długiem nieruchomości. 350 mld USD otrzymają władze stanowe i samorządy. 170 mld zostanie przeznaczonych dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych.

50 mld dolarów projekt przewiduje na testy na COVID-19, a 20 mld - na narodowy program szczepień we współpracy ze stanami, społecznościami lokalnymi i władzami plemiennymi. Roczne kredyty podatkowe na każde dziecko wzrosną do 3 tys. dolarów a do 3,6 tys. na dziecko w wieku poniżej 6 lat.

- Wiem, że to, co właśnie przedstawiłem, nie jest tanie, ale niezastosowanie się do tego będzie nas drogo kosztować (...) Wśród czołowych ekonomistów panuje konsensus, że po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, aby nie zrobić tego, co proponuję - przekonywał Biden.

Kolejna inicjatywa w lutym

Według wysokich urzędników, na których powołuje się CNBC, plan Bidena jest pierwszą z dwóch głównych inicjatyw dotyczących wydatków federalnych. Druga spodziewana jest w lutym. Skoncentruje się na długoterminowych celach dotyczących tworzenia miejsc pracy, reformie infrastruktury, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz promowaniu równości rasowej.

Czołowy republikański senator jest za

Demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi i przyszły przywódca większości tej partii w Senacie Chuck Schumer wydali wspólne oświadczenie popierające plan Bidena.

"Za sprawą pakietu ratunkowego, przedstawionego dzisiaj przez prezydenta elekta, zmierza on szybko do zapewnienia pomocy i zaspokojenia potrzeb narodu amerykańskiego. Demokraci z Izby Reprezentantów i Senatu wyrażają wdzięczność i oczekują współpracy z prezydentem nad planem ratunkowym" - stwierdzili oboje w komunikacie prasowym.

Według przewidywań mediów wielkość projektu wsparcia może wywołać sprzeciw niektórych republikanów w Kongresie, m.in. senatora Randa Paula. Senator Marco Rubio zaoferował jednak wsparcie dla planu prezydenta elekta.

"W całym naszym kraju ludzie oczekują reakcji na kryzys i domagają się odpowiedzialności, ale desperacko żyją w nadziei, że przywódcy polityczni w Waszyngtonie zaczną podejmować kroki w celu uzdrowienia naszego głęboko podzielonego narodu" - pisał Rubio w liście do Bidena.