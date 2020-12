Rząd Stanów Zjednoczonych potwierdził, że doszło do ataku hakerów na jego sieć komputerową. Ataki określono jako poważne, trwa ustalanie ich źródła i zakresu.

Zdjęcie W mediach pojawiły się spekulacje, że ataki są dziełem rosyjskich hakerów /123RF/PICSEL

"Sytuacja rozwija się i chociaż pracujemy, aby określić pełen zakres tej kampanii, wiemy już, że zaatakowano systemy komputerowe rządu federalnego" - głosi wspólne oświadczenie Federalnego Biura Śledczego (FBI), Agencji Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury oraz Biura Dyrektora Wywiadu Krajowego.

Reklama

W oświadczeniu podkreślono, że atak wykryto w ostatnich dniach, ale jego źródło wciąż jest ustalane.

Wcześniej agencja Bloomberg informowała, że poszczególne agendy rządu federalnego prowadzą konsultacje w związku z cyberatakami. Według agencji hakerom nie udało się dotychczas dotrzeć do jakichkolwiek poufnych lub tajnych informacji.

Kto stoi za atakiem?

W mediach amerykańskich pojawiły się spekulacje, że ataki są dziełem hakerów rosyjskich. Według agencji Reutera mieli oni zaatakować systemy komputerowe Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) a także Departamentu Handlu.

Dziennik "Washington Post" twierdzi, że atakowane były też systemy komputerowe Departamentu Stanu i Pentagonu.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stanowczo odrzucił sugestie, jakoby ataków dokonali Rosjanie.

***

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!