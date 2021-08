USA apeluje do polskich władz: Niech udowodnią przywiązanie do demokracji

Świat

W środę Ned Price, Rzecznik Departamentu Stanu USA skierował apel do polskich władz. To reakcja na głosowanie nad nowelizacją ustawy medialnej, która eliminuje z polskiego rynku medialnego amerykański kapitał. - Wzywamy polskie władze, by udowodniły swoje przywiązanie do zasad demokratycznych i wolności mediów nie tylko słowami, lecz też czynami - oświadczył rzecznik.

Zdjęcie Ned Price / AP/Associated Press/East News / East News