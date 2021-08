USA: Agent FBI badał przestępstwa seksualne wobec dzieci. Został oskarżony

Szeryf hrabstwa Franklin AJ "Tony" Smith wydał w czwartek nakaz aresztowania agenta specjalnego FBI Davida Harrisa z powodu oskarżeń o czyny pedofilskie.

Biuro szeryfa informuje, że 51-letniemu agentowi powierzono badanie przestępstw przeciwko dzieciom, w tym rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Teraz oskarżono go o "nieprzyzwoitość z dzieckiem i przemoc na tle seksualnym". Obecnie przebywa w areszcie w Luizjanie.

Obnażył się przed 14-latką

Według urzędników w lutym tego roku do departamentu złożono skargę dotyczącą Harrisa. Mężczyzna podczas urlopu na Wyspie St. George w lipcu 2019 r. miał "obnażyć się w lubieżny sposób" przed 14-letnią wówczas dziewczyną.

Podczas śledztwa znaleziono dowody, które potwierdzały także inne przestępstwa, których Harris miał się dopuścić wobec nieletnich oraz dorosłych w stanach Luizjana i Teksas.



"Zagrożenie dla ogółu społeczeństwa"

Na znalezionych u podejrzanego urządzeniach elektronicznych odkryto z kolei fragmenty jego rozmów, w których mówi o swoich preferencjach seksualnych wobec nieletnich dziewcząt i przyznaje się do różnych zdarzeń, w tym do tego podczas wakacji na wyspie St. George.



FBI zwolniło Harrisa z pracy. Jego status w rezerwach amerykańskiej armii jest wciąż sprawdzany. Mężczyzna został uznany za "zagrożenie dla ogółu społeczeństwa". Sędzia nakazał zatrzymanie go w areszcie bez ustalenia kaucji.