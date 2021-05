USA: Agencja ds. zdrowia odradza "całowania drobiu". Ryzyko zakażenia salmonellą

"Nie całuj ani nie przytulaj ptaków, ponieważ może to doprowadzić do przeniesienia zarazków do ust i wywołać nudności" - ostrzega Centers for Disease Control and Prevention (CDC), agencja rządu USA ds. zdrowia. Jak podano, nawet wyglądający "zdrowo i czysto" drób może przenosić bakterię salmonelli.

Urzędnicy zdrowia publicznego wraz z CDC badają ogniska salmonelli po tym, jak zachorowały 163 osoby w 43 stanach. Infekcje zostały powiązane z kontaktem z drobiem przydomowym - informuje BBC.

Do głównych objawów zalicza się gorączkę, biegunkę, ból brzucha i wymioty. Większość ludzi wraca do zdrowia bez leczenia, ale cięższe przypadki mogą prowadzić do śmierci.

Według CDC jedna trzecia zainfekowanych osób miała mniej niż pięć lat. Od połowy lutego około 34 osoby trafiły do szpitali, ale nie odnotowano żadnych zgonów.

Gdzie występują bakterie salmonelli?

Agencja - poza powstrzymaniem się od całowania i przytulania drobiu - zaleca także mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami.

Szacuje się, że bakterie salmonelli - które można znaleźć w surowym lub niedogotowanym mięsie, jajach lub innych produktach spożywczych - powodują około 1,35 miliona infekcji w USA i 420 zgonów każdego roku.

CDC jest agencją rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodzącą w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Odpowiada za udzielanie porad zdrowotnych.