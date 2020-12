Ukraina: Władze walczą z nielegalną wycinką choinek

Władze Kijowa prowadzą w okresie przedświątecznym akcję przeciwko nielegalnemu wycinaniu choinek. Drzewka w stolicy spryskiwane są specjalną, lepką i wydającą nieprzyjemny zapach substancją.

Zdjęcie Ukraina: Władze walczą z nielegalnym wycinaniem choinek i spryskują je cuchnącą substancją (zdj. ilustracyjne) /MICHAL KOSC /Reporter

"Kampania zapobiegania samowolnych wycinek choinek w lasach, parkach i na skwerach" rozpoczęła się w Kijowie w drugiej połowie grudnia.

Reklama

W ramach akcji drzewka w zielonych strefach miasta spryskiwane są specjalnymi substancjami, które - jak zaznaczono - są bezpieczne, jednak wydają nieprzyjemny zapach, kiedy drzewko znajduje się w ciepłym pomieszczeniu. Choinki są też pokrywane lepką i brudzącą substancją. Zaznaczono, że spryskane drzewka są w specjalny sposób oznakowane.

Ołeksandr Sawczenko z wydziału ekologii i zasobów naturalnych stołecznych władz podkreślił, że szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę młodych drzewek, które "w tym okresie najczęściej są uszkadzane przez wandali".

Kijowskie władze przypomniały, że za nielegalną wycinkę choinek grozi grzywna w wysokości 510-5100 UAH (około 66-660 zł). Za wycinkę nasadzeń w lasach przewidziana jest wyższa kara - mandat w wysokości 17000-25500 UAH (2,2-3,3 tys. zł) albo areszt do sześciu miesięcy.

Dodano, że do 30 grudnia w mieście działa prawie 180 legalnych punktów sprzedaży choinek. Średnia krajowa cena drzewka w legalnym punkcie sprzedaży to 75 UAH (10 zł), w Kijowie można kupić choinkę za 106 UAH (14 zł) - poinformowała państwowa agencja zasobów leśnych Ukrainy.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska

***



Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !