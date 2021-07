Ukraina pomoże Litwie w kryzysie migracyjnym. Przekaże drut kolczasty

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba napisał na Twitterze, że w miniony weekend rozmawiał ze swoim litewskim odpowiednikiem Gabrieliusem Landsbergisem o "bezprecedensowym kryzysie migracyjnym, z jakim mierzy się Litwa przez Alaksandra Łukaszenkę".

- Zdecydowaliśmy dziś o przekazaniu Litwie drutu kolczastego, by pomóc jej we wzmocnieniu swej granicy. Nasz przyjaciel i sojusznik w ramach Trójkąta Lubelskiego może zawsze na nas liczyć- podkreślił.



Kułeba podczas środowego posiedzenia rządu zaznaczył, że o pomoc humanitarną w postaci drutu kolczastego zwróciła się do Kijowa Litwa.



Reklama

Rośnie liczba imigrantów z Bialorusi

Liczba nielegalnych imigrantów, którzy trafiają z Białorusi na Litwę, bardzo wzrosła w ostatnich miesiącach, w tym roku osiągnęła już 2,9 tys. Władze Litwy mówią o groźbie kryzysu humanitarnego.



Wilno jest przekonane, że napływ imigrantów to efekt działań Mińska, który w ten sposób reaguje na unijne sankcje i litewskie wsparcie dla białoruskiej opozycji. 9 lipca rząd Litwy ogłosił wprowadzenie w kraju stanu sytuacji ekstremalnej, co ma usprawnić działania władz.