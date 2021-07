Przywrócenie nazwy tej zamieszkanej przez ok. 8 tys. (według niektórych danych 12 tys.) ludzi miejscowości zainicjowały władze obwodu donieckiego, na terenie którego znajduje się Nowhorodske.

W lutym za przywróceniem nazwy Nowy Jork jednogłośnie opowiedziała się komisja ds. organizacji władzy państwowej. Przedstawicielka założonego w XIX wieku miasteczka Chrystyna Szewczenko mówiła na posiedzeniu komisji, że władze sowieckie w czasie zimnej wojny, w 1951 roku, zdecydowały o zmianie nazwy z Nju Jork, bo nie brzmiała po rosyjsku.



"Nareszcie to się stało! Jesteśmy Nowym Jorkiem! Ciężko w to uwierzyć, ale to prawda! Niewiarygodne!" - cieszy się w czwartek na Facebooku organizacja pod nazwą Inicjatywna młodzież ukraińskiego Nowego Jorku.



Oczarował go amerykański Nowy Jork

Portal NV.ua pisał, że Nju Jork został założony przez mennonitów z Prus. Cytowany przez serwis historyk krajoznawca Ołeksandr Dynhes twierdzi, że nazwę Nowy Jork miejscowość zawdzięcza właścicielowi pierwszego zbudowanego tam młyna parowego. Mężczyzna w latach 80. XIX wieku przebywał w USA i oczarował go Nowy Jork, dlatego zaczął tak nazywać swoją miejscowość.



Obecnie Nowhorodske znajduje się przy linii frontu między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami.