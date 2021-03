​Matka wskoczyła za swoją pięcioletnią córką do niezabezpieczonej studni o głębokości 17 metrów - poinformowało MSW Ukrainy. Do zdarzenia doszło w miasteczku Letyczów, w środkowej części kraju. Kobiecie nic się nie stało, dziewczynka ma złamaną nogę.

Reklama

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

MSW podało, że we wtorek pod wieczór do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie, że do studni wpadły pięcioletnia dziewczynka i jej matka.

Reklama

Po przybyciu na miejsce ratownicy przy pomocy liny zeszli w głąb studni. Najpierw wydostali na powierzchnię dziecko, które trafiło pod opiekę medyczną, a następnie pomogli matce. Jak dodało MSW, dziecko ma złamaną nogę, a kobiecie nic się nie stało.

Ze słów kobiety wynika, że jej dziecko wpadło do niezabezpieczonej studni. "Kiedy matka to zobaczyła, rzuciła się za dziewczynką. Na szczęście obie przeżyły" - czytamy w komunikacie MSW.

Studnia, w której utknęły, miała głębokość 17 metrów, czyli około pięciu pięter.