Turcja wypowiedziała Konwencję Stambulską

Władze Turcji wypowiedziały Konwencję Stambulską, czyli dokument Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Decyzję ogłoszono w miejscowym dzienniku ustaw, bez podania uzasadnienia.

Zdjęcie Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan /AFP

Konwencję podpisano w 2011 r. w tureckim Stambule, a Turcja była pierwszym krajem, który ją ratyfikował. Do wczoraj dokument miał 45 państw sygnatariuszy plus całą Unię Europejską, jednak nie wszystkie kraje go ratyfikowały. W Polsce konwencja obowiązuje od 1 sierpnia 2015 r.

Turecka minister rodziny, pracy i polityki społecznej Mehra Zumrut napisała na Twitterze, że prawa kobiet w Turcji są zagwarantowane w krajowych przepisach, w tym w samej konstytucji.

"Nasz wymiar sprawiedliwości jest wystarczająco dynamiczny i silny, by wprowadzić nowe przepisy, jeśli zajdzie taka potrzeba" - dodała minister.



"Druzgocąca decyzja"

Sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejczinović-Burić uznała decyzję Turcji za "druzgocącą" i "krok wstecz" w walce z przemocą wobec kobiet.



Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 38 proc. kobiet w Turcji było obiektem przemocy ze strony partnera. Tureckie władze nie udostępniają oficjalnych statystyk w tej sprawie.