W Rosji trwają protesty w obronie uwięzionego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. W związku z wystąpieniami w 51 miastach zatrzymano 325 osób, niektóre jeszcze przed początkiem demonstracji - informuje rosyjski portal OWD-Info. Tymczasem eksperci ONZ wezwali władze Rosji do umożliwienia Nawalnemu wyjazdu z kraju w celu zapewnienia mu "pilnej pomocy medycznej".

Demonstracje trwają w miastach zarówno azjatyckiej, jak i europejskiej części Federacji Rosyjskiej. W dwóch największych metropoliach, Moskwie i Petersburgu, rozpoczęły się one o godz. 18 czasu polskiego.

Według najnowszych danych OWD-Info najwięcej zwolenników Nawalnego policja zatrzymała w Ufie na Przeduralu - ponad 40 osób. Po około 30 i więcej osób trafiło na komisariaty w trzech miastach Syberii: Kemerowie, Barnaule i Nowokuzniecku.

Od Moskwy po Ural i Daleki Wschód

Demonstracje trwają bądź już się zakończyły na Dalekim Wschodzie, a także m.in. w Omsku, Jekaterynburgu, Permie, Tiumeniu. Brak doniesień na temat liczebności tych protestów, które odbywają się bez zezwolenia władz.

Sporo osób przyszło na protest m.in. w Nowosybirsku i Irkucku, a także w Omsku - mieście, gdzie Nawalny znalazł się w szpitalu po próbie otrucia w sierpniu 2020 roku - podał portal Meduza.

Ludzie wyszli na centralne ulice miast, niektórzy przynieśli plakaty z hasłami w obronie Nawalnego, przede wszystkim z żądaniem uwolnienia opozycjonisty. Brzmiały też hasła antyrządowe. Symbolem protestu niekiedy były też włączone latarki telefonów komórkowych.



Kolejne protesty wieczorem

W Moskwie i Petersburgu siły bezpieczeństwa przygotowują się do opanowania akcji protestu. Policja ściąga dodatkowy sprzęt do centrum Petersburga.

Wcześniej w środę w obu tych miastach policja zatrzymała po kilka osób. W Moskwie zatrzymana została prawniczka Lubow Sobol, pracująca w założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją (FBK). Policja sporządza wobec niej protokół o wykroczeniu administracyjnym - ponownym naruszeniu zasad organizacji zgromadzeń.

Eksperci ONZ: Nawalnego trzeba ewakuować za granicę

Tymczasem jak informuje agencja Reutera, w środę eksperci ONZ ds. praw człowieka wydali w Genewie oświadczenie, w którym wezwali Rosję do umożliwienia medycznej ewakuacji Nawalnego poza granice kraju. Jak podkreślili, wierzą, że życie opozycjonisty "jest poważnie zagrożone".



W oświadczeniu podkreślono, że Nawalny był przetrzymywany w ciężkich warunkach w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i "odmówiono mu dostępu do odpowiedniej opieki medycznej", co według ekspertów może być "porównywalne z torturami".



"Wzywamy władze rosyjskie do zapewnienia Panu Nawalnemu dostępu do swoich lekarzy i umożliwienia mu ewakuacji w celu udzielenia pilnej pomocy medycznej za granicą, tak jak to zrobiono w sierpniu 2020 roku" - stwierdzono w oświadczeniu.



