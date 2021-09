Toksyczna chmura może dotrzeć nad Polskę. Niewielkie ryzyko kwaśnego deszczu

Chmura gazów, w tym niebezpiecznego dwutlenku siarki uwolnionego do atmosfery podczas erupcji wulkanu na Wyspach Kanaryjskich, może dotrzeć w niedzielę nad Polskę. Rządowe Biuro Bezpieczeństwa uspokaja, że wystąpienie zjawiska tzw. kwaśnego deszczu jest w naszym kraju niewielkie. Jeżeli jednak gazy nie przestaną wydobywać się z wulkanu, to może dojść do ochłodzenia klimatu.

Zdjęcie La Palma widziana z kosmosu / EUROPEAN UNION, COPERNICUS SENTINEL-2 IMAGERY HANDOUT / PAP/EPA