Tokio 2020. Ogromnie wzruszenie rugbystów Fidżi

Fidżi to mające niespełna milion mieszkańców wyspiarskie państwo leżące na południowym Pacyfiku. Na igrzyskach olimpijskich debiutowało w 1956 roku, podczas zawodów w australijskim Melbourne. W sumie podczas 13 pierwszych olimpijskich startów wyspiarskiej republiki, reprezentanci Fidżi nie zdobyli ani jednego medalu. Przełom nastąpił w 2016 roku, gdy do programu igrzysk włączono narodowy sport Fidżi - rugby siedmioosobowe. Drużyna zdobyła w Rio złoty medal.

Lecieli z rybami

Na tegoroczne igrzyska państwo to wysłało 30 sportowców, z czego 24 osoby to członkinie i członkowie żeńskiej i męskiej drużyny rugby. Z powodu pandemii koronawirusa władze znacznie ograniczyły loty z miejscowego lotniska, co sprawiło olimpijskiej reprezentacji niemałe problemy logistyczne. Początkowo sportowcy mieli do Japonii udać się ze zgrupowania w Australii, ale ostatecznie wrócili do ojczyzny. Stamtąd polecieli prosto do Tokio samolotem transportowym, który przewoził głównie mrożone ryby.



ZOBACZ: Wspaniała historia rugbystów Fidżi. Znów mają złoto



Fidżyjscy rugbyści pokonali w Tokio Japonię, Kanadę i Wielką Brytanię, wychodząc z grupy z pierwszego miejsca. W ćwierćfinale nie oddali Australii ani jednego punktu, a w półfinale pokonali Argentyńczyków 26:14. W finale zmierzyli się z inną potęgą rugby, Nową Zelandią.

Przed spotkaniem o złoto sportowcy obu drużyn wysłuchali hymnów narodowych. Gdy zagrano hymn Fidżi, na twarzach sportowców część tej reprezentacji widać było wzruszenie. Część z nich zalała się łzami.



W finale drużyna Fidżi pokonała Nową Zelandię 27:12. W meczu o brąz Argentyna wygrała z Wielką Brytanią 17:12.

Rywalizacja kobiet rozpoczęła się w czwartek. Fidżyjki w swoim pierwszym spotkaniu przegrały z Francją 5:12, a w drugim pokonały Kanadę 26:12. O wyjście z grupy powalczą z Brazylijkami.



