Tanzania. Lwy zabiły troje dzieci w pobliżu rezerwatu przyrody Ngorongoro

- Małe dzieci w wieku od 9 do 11 lat wróciły do domu ze szkoły w poniedziałek i udały się do lasu w pobliżu obszaru chronionego Ngorongoro, aby szukać zaginionych zwierząt. Wtedy lwy zaatakowały i zabiły troje dzieci, jedno zostało ranne - powiedziała szefowa policji w Aruszy Justine Masejo, cytowana przez theguardian.com.

Rezerwat Ngorongoro

Ngorongoro to obszar chroniony i obiekt z listy światowego dziedzictwa UNESCO położony ok. 200 km na zachód od Aruszy na obszarze Crater Highlands w Tanzanii. Żyje tam wiele dzikich zwierząt, m.in. lwy, gepardy i lamparty.



Jak przypomina The Guardian, Tanzania pozwala niektórym społecznościom, takim jak Masajowie, którzy wypasają swoje zwierzęta gospodarskie obok dzikich zwierząt, mieszkać w parkach narodowych. Często zdarza się, że dzikie zwierzęta atakują ludzi, bydło, a także niszczą uprawy.



