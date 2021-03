Czym dla dziennikarza może się skończyć zadanie niewygodnego dla polityka pytania? W Tajlandii nagłą i przymusową dezynfekcją.

Premier Tajlandii i emerytowany generał Prayutha Chan-ocha tuż po zakończeniu konferencji prasowej w Bangkoku poszedł do dziennikarzy i obficie spryskał tych siedzących w pierwszym rzędzie środkiem do dezynfekcji, który miał przy sobie.

Ten zadziwiający ruch był reakcją na zadane wcześniej pytanie. Jeden z dziennikarzy dopytywał o ewentualne przetasowania w rządzie. To rozzłościło premiera, który odpowiedział dziennikarzowi, by zajmował się własnymi sprawami, po czym rozpoczął "odkażanie prasy". Zdarzenie zarejestrowały kamery.

Prayutha Chan-ocha zasłynął już nie raz swoimi nieprzewidywalnymi zachowaniami - przypomina Associated Press. W przeszłości podczas rozmów z dziennikarzami jednego z nich szarpał za ucho, z kolei w operatora kamery rzucił skórką od banana.

Wideo