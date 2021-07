Tajemnicze zniknięcie białoruskiego dyspozytora, który zawrócił samolot lecący do Wilna

Świat

Oleg Galegow to białoruski dyspozytor lotów, który w maju polecił pilotom samolotu Ryanair lecącego z Aten do Wilna lądowanie na mińskim lotniku. To wtedy doszło do zatrzymania opozycjonisty Romana Protasiewicza. Media informują o tajemniczym zniknięciu dyspozytora. Od początku lipca nie pojawia się w pracy, a jego współpracownicy nie wiedzą, gdzie się znajduje.

Zdjęcie Oleg Galegow; źródło: "Nasza Niwa" Twitter /