Szykuje się powrót Donalda Trumpa. "Jest gotów ogłosić start w wyborach"

Donald Trump chce ponownie ubiegać się o fotel prezydenta USA - uważa brytyjski dziennik "The Guardian". Powrót do polityki zapowiadają jego bliscy współpracownicy. Były doradca Trumpa, Jason Miller, powiedział, że szanse na to, iż wystartuje on w następnych wyborach prezydenckich wynoszą "gdzieś pomiędzy 99 a 100 proc." Podobną opinię wyraził bliski Trumpowi kongresmen Jim Jordan.

Zdjęcie Donald Trump / Brendan Smialowski / East News