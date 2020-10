Szwajcaria: Różowy diament za ponad 150 milionów złotych

Niezwykle rzadki różowy diament o nazwie "The Spirit of the Rose" ("Duch Róży") został wystawiony na licytację przez dom aukcyjny Sotheby's. Cena klejnotu może osiągnąć blisko 40 milionów dolarów (ponad 150 milionów złotych).

Zdjęcie Diament "The Spirit of the Rose" ("Duch Róży") może osiągnąć cenę ponad 150 milionów złotych (fot. Sotheby's) /Twitter

14,98-karatowy diament zostanie wystawiony na aukcji 12 listopada w Genewie w Szwajcarii. Drogocenny kamień został wydobyty w kopalni diamentów w Rosji w 2017 roku. "Duch Roży", którego nazwę zaczerpnięto z rosyjskiego przedstawienia baletowego z 1911 roku, stanowił część większego blisko 28-karatowego diamentu. Był to najprawdopodobniej największy różowy diament wydobyty w Rosji.

Reklama

Oszlifowanie i przycięcie różowego diamentu do obecnych kształtów zajęło rok. Przed wystawieniem na aukcji w szwajcarskiej Genewie kamień będzie prezentowany w Hongkongu, Singapurze i Tajpej.

Jak zaznacza Gary Schuler, szef oddziału Sotheby's zajmującego się aukcjami drogocennych kamieni, "Duch Róży" jest wyjątkowy pod wieloma względami. "Tylko jeden procent wszystkich różowych diamentów liczy więcej niż 10 karatów" - zachwala kamień na stronie internetowej Sotheby's. "Bogactwo koloru i czystość kamienia 'Ducha róży' są prawdziwie wyjątkowe" - dodaje.

W ostatnim dziesięcioleciu ceny różowych diamentów rosną dużo szybciej, niż innych drogocennych kamieni - aż o 116 procent. Na przykład w 2017 roku blisko 60-karatowy diament tego koloru nazwany "Różową Gwiazdą" osiągnął na aukcji w Sotheby's cenę ponad 71 milionów dolarów. Dodatkowo z 10 najdrożej sprzedanych diamentów, aż pięć to właśnie różowe kamienie.