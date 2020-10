Szef włoskiej policji w wydanym w czwartek okólniku nakazał lokalnym władzom i komendom maksymalną czujność wokół francuskich obiektów i ich ochronę - poinformowała agencja Ansa. To reakcja po ataku terrorystycznym w bazylice w Nicei, gdzie zamordowane zostały trzy osoby.

Jeszcze większa ochrona francuskich placówek we Włoszech to reakcja po ataku terrorystycznym w bazylice w Nicei

Atak we Francji był tematem zwołanej w Rzymie nadzwyczajnej narady komitetu analiz strategii antyterrorystycznej działającego przy włoskim MSW. Rezultatem narady była decyzja o dalszym wzmocnieniu ochrony francuskich placówek dyplomatycznych i różnych francuskich instytucji, w tym kulturalnych i religijnych. Przypomniano zarazem, że poziom ich ochrony jest już bardzo wysoki.

Szef policji Franco Gabrielli w wydanym okólniku zalecił otoczenie tych miejsc szczególną uwagą, a także ich stały monitoring.

W czwartkowym ataku nożownika w bazylice Notre-Dame w Nicei zginęły trzy osoby. Sprawcę, który wykrzykiwał "Allahu Akbar", zatrzymano. Śledztwo wszczęła krajowa prokuratura antyterrorystyczna.



Sprawcą zamachu jest młody Tunezyjczyk, który od koniec września przypłynął jako migrant na włoską wyspę Lampedusa, a potem trafił do ośrodka pobytu w Bari, w Apulii. Następnie opuścił go i nielegalnie przedostał się do Francji.

Z Rzymu Sylwia Wysocka