Szef rosyjskiego wywiadu: Przekazaliśmy do Mińska informacje o zachodnich planach destabilizacji kraju

Służba Wywiadu Zagranicznego (SWR) Rosji przekazała Białorusi informacje o zachodnich planach destabilizacji sytuacji w tym kraju - poinformował w piątek (6 listopada) dyrektor tej agencji wywiadowczej Siergiej Naryszkin.

Zdjęcie Protesty na Białorusi, zdjęcie ilustracyjne /PAP/EPA/STR /PAP/EPA

- Dajemy spojrzenie od strony zachodniej - jak patrzy ona na te procesy, jak je analizuje, ocenia, jakie działania podejmuje, by zdestabilizować sytuację na Białorusi. Przekazujemy te dane także partnerom białoruskim - powiedział Naryszkin w wywiadzie dla agencji RIA Nowosti.

- Jesteśmy oczywiście zaniepokojeni tymi wydarzeniami, które mają miejsce na Białorusi. Staramy się podpowiedzieć naszym partnerom, to, co myślą i robią zachodni oponenci. Liczymy na to, że to doświadczenie będzie przydatne - dodał.

Na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich. Według oficjalnych władz w Mińsku są one inspirowane przez kraje zachodnie w celu zdestabilizowania sytuacji na Białorusi. Podobne stanowisko prezentuje Rosja, w tym SWR.

Wcześniej Naryszkin mówił m.in., że USA inspirują i finansują białoruskie protesty, dążąc do zmiany ustroju politycznego w tym kraju. Twierdził również, że "ekstremiści" są szkoleni w Polsce, Gruzji, na Ukrainie i w krajach bałtyckich.

