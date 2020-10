Światowy Program Żywnościowy (WFP) został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla 2020 - ogłosił Norweski Komitet Noblowski.

Zdjęcie Światowy Program Żywnościowy laureatem Pokojowej Nagrody Nobla / MOHAMED AL-SAYAGHI /Agencja FORUM

"Potrzeba międzynarodowej solidarności i wielostronnej współpracy jest widoczna bardziej niż kiedykolwiek. Norweski Komitet Noblowski zdecydował o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla 2020 Światowemu Programowi Żywnościowemu (WFP) za jego wysiłki na rzecz zwalczania głodu, za wkład w możliwość zaistnienia pokoju na obszarach dotkniętych konfliktami oraz za działania na rzecz zapobiegania wykorzystywania głodu jako broni w czasie wojny i konfliktu" - ogłoszono.

Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme) to agencja ONZ, a także największa organizacja humanitarna świata, zajmująca się problemem głodu i promująca bezpieczeństwo żywnościowe.

W 2019 roku WFP udzielił pomocy blisko 100 mln osób w 88 krajach globu. Organizacja działa głównie w Afryce Subsaharyjskiej, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej oraz w Azji Południowo-Wschodniej.

Zdjęcie Przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego Berit Reiss-Andersen / STIAN LYSBERG SOLUM / NTB / AFP

Nagroda w obliczu pandemii koronawirusa

Norweski Komitet Noblowski, ogłaszając tegorocznego laureata, nawiązał do pandemii koronawirusa na świecie.



"Pandemia koronawirusa przyczyniła się do silnego wzrostu liczby ofiar głodu na świecie. W krajach takich, jak Jemen, Demokratyczna Republika Konga, Nigeria, Sudan Południowy i Burkina Faso połączenie gwałtownego konfliktu i pandemii doprowadziło do dramatycznego wzrostu liczby ludzi żyjących na krawędzi głodu. W obliczu pandemii Światowy Program Żywnościowy wykazał imponującą zdolność do zintensyfikowania swoich wysiłków. Jak stwierdziła sama organizacja: 'Do dnia, w którym nie mamy medycznej szczepionki, najlepszą szczepionką przeciwko chaosowi jest żywność'" - podkreślono.

Przyznawana od 1901 roku

Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku i stanowi wyraz najwyższego uznania dla polityków i organizacji, działających na rzecz pokoju. W przeciwieństwie do wyróżnień w pozostałych dziedzinach Pokojową Nagrodę Nobla przyznaje nie instytucja szwedzka, a Norweski Komitet Noblowski, złożony z pięciu osób wybranych przez parlament Norwegii.

W tym roku nominowanych było 318 kandydatów, w tym 211 osób i 107 organizacji.

