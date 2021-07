Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom po raz pierwszy w historii

Świat

Dziś po raz pierwszy w historii obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom. Ustanowiła go WHO zwracając uwagę na tragiczne statystyki przypadków utonięć na świecie. "Tysiące śmierci na wodzie to wynik celowego uniemożliwiania ratowania życia uchodźców przez rządy niechętne do udzielania pomocy" – informuje Polska Misja Medyczna.

Zdjęcie Na zdjęciu: Uratowani przez maltańskie służby migranci / Xinhua News / East News