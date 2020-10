- Dla ludzkości głód to nie tylko tragedia, ale także hańba - powiedział papież Franciszek w piątek (16 października) w przesłaniu do Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z okazji jej 75-lecia. 16 października to Światowy Dzień Walki z Głodem.

W rocznicę założenia FAO, mającego siedzibę w Rzymie, papież podkreślił, że przyczyną głodu jest przede wszystkim "nierówna dystrybucja owoców ziemi", a także brak inwestycji w sektorze rolnym oraz konsekwencje zmian klimatycznych i wzrost konfliktów w różnych częściach globu.

- Z drugiej strony tony żywności są wyrzucane. W obliczu tego nie możemy pozostać obojętni czy bierni. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni - mówił.

Franciszek wyraził przekonanie, że po to, aby przezwyciężyć obecny kryzys głodu, potrzebna jest odpowiednia polityka i konkretne działania.

- Odważną decyzją byłoby stworzenie z pieniędzy wydawanych na broń globalnego funduszu po to, by móc definitywnie pokonać głód i pomoc w rozwoju krajom najbiedniejszym. W ten sposób uniknięto by wielu wojen i emigracji wielu naszych braci i sióstr oraz rodzin, zmuszonych do opuszczenia swoich domów i krajów w poszukiwaniu bardziej godnego życia - oświadczył papież.

Z Rzymu Sylwia Wysocka