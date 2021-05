Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska podziękowała Polsce, Czechom, Węgrom i Słowacji, a także premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za gospodarczy plan pomocy dla Białorusi.

Zdjęcie Swiatłana Cichanouska i Mateusz Morawiecki / Adam Chełstowski / Agencja FORUM

"Jestem wdzięczna Polsce, Czechom, Węgrom i Słowacji, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i polskiemu MSZ za zainicjowanie we wrześniu ubiegłego roku planu wsparcia gospodarczego dla nowej, demokratycznej Białorusi. Teraz Białorusini widzą przyszłość, dokonują zmian i czują, że nie są sami w tej walce o wolność" - napisała Cichanouska.

W komentarzu do tweeta Cichanouskiej wiceszef MSZ Marcin Przydacz wyjaśnił na Twitterze, że "Plan Ekonomiczny dla demokratycznej Białorusi proponowany przez Polskę, wsparty przez Czechy, Węgry i Słowację oraz całą UE to 3 mld euro wsparcia dla zwykłych Białorusinów. W warunkach wolności i demokracji wybudzi potencjał. Znamy to z naszej historii. W tym trudnym czasie to ważny sygnał dla BY społeczeństwa!".