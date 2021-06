Superman próbował zatrzymać autobus. Został potrącony

Luiz Rierio de Andrade, komik z Brazylii, przemierza gminę Barra dos Coqueiros w stroju Supermana. Zazwyczaj nagrywa niegroźne filmy, jednak na ostatnim próbował zatrzymać nadjeżdżający autobus ręką.

Zdjęcie zdj. Polsat News /

Reklama

35-letni komik i prezenter wszedł wprost pod nadjeżdżający autobus. W jednej ręce trzymał telefon, drugą, niczym komiksowy superbohater, próbował zatrzymać pojazd. Ku jego zdziwieniu autobus nie zatrzymał się.

Reklama

Na wideo widać, jak pojazd uderza go w tył pleców. Po chwili zamieszania, mężczyzna prostuje się i mówi do kamery: Teraz widać, że naprawdę jestem człowiekiem ze stali. W dalszej części wideo zapewnia, że zamierza złożyć skargę do firmy przewozowej. - Hamulce nie działają - dodaje.

Instagram Wideo

Dzień później przyznał, że tylko i wyłącznie on ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie.

Więcej na polsatnews.pl