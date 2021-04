Policja w Teksasie aresztowała podejrzanego o zastrzelenie w niedzielę trzech osób w Austin. Zatrzymany - Afroamerykanin Stephen Broderick - miał przy sobie broń, ale nie stawiał oporu. Jedną z ofiar mężczyzny jest Alyssa Broderick, według mediów prawdopodobnie jego córka.

Afroamerykanin, który był niegdyś detektywem w biurze szeryfa, został znaleziony w miejscowości Manor w Teksasie. O jego zatrzymaniu powiadomił szef tamtejszej policji Ryan Phipps.

- Szedł poboczem Old Kimbro Road. (…) Zgłosiły to dwie osoby, uznając, że odpowiada opisowi podejrzanego. Nasi funkcjonariusze udali się tam i przeprowadzili operację wysokiego ryzyka. W pełni się im podporządkował i został zatrzymany, a oni znaleźli przy nim pistolet - mówił Phipps, cytowany przez CNN. Dodał, że Broderick został przewieziony do więzienia w hrabstwie Travis.

Oskarżony o molestowanie dziecka

Prokurator okręgowy Travis Jose Garza powiedział, że podejmie starania, aby mężczyzna nie został zwolniony z aresztu za kaucją. Jak wyjaśnił, zabrania tego prawo teksańskie, ponieważ Broderick był już zwolniony za kaucją za inne zarzuty.

Mężczyzna był oskarżony o molestowanie seksualne dziecka. Spędził w czerwcu ubiegłego roku 16 dni w więzieniu, zanim wpłacił kaucję w wysokości 50 tys. dolarów.

Najpewniej zabił własną córkę i byłą żonę

Władze zidentyfikowały ofiary śmiertelne Afroamerykanina. Jedną jest Alyssa Broderick, będąca według mediów prawdopodobnie jego córką, która chodziła w latach 2009-2020 do liceum w Elign.

Drugą jest uczeń tej szkoły - Willie Simmons. Trzecią jest była żona mordercy - Amanda Broderick.

Na razie nie podano więcej szczegółów.