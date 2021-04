Co najmniej trzy osoby zginęły w niedzielę w wyniku strzelaniny w Austin w stanie Teksas w USA - informują tamtejsze władze. Sprawca pozostaje na wolności.

Policja w Austin przekazała, że jej funkcjonariusze byli "na miejscu czynnego incydentu strzeleckiego" w północno-zachodniej części miasta. Informację o strzelaninie zgłoszono przed południem czasu miejscowego.

Śmierć poniosło trzech "dorosłych pacjentów" - wskazały służby medyczne. Nie ma informacji o innych ofiarach i rannych.

Według CNN miejsce, gdzie doszło do strzelaniny, jest nadal zamknięte i przeszukiwane przez służby. Policja zaapelowała do mieszkańców, by omijali tę część miasta.

Nie wiadomo, kim był napastnik, ani co się z nim stało.

To kolejna strzelanina w USA w ostatnich dniach. W ubiegły czwartek w nocy w siedzibie FedEx w Indianapolis napastnik zastrzelił osiem osób. Jak się później okazało, 19-latek cierpiał na zaburzenia psychiczne.