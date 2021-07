Strażak przeszedł przeszczep twarzy. "Dzieci uciekały z krzykiem"

42-letni Patrick Hardison marzył tylko o tym, by pójść na mecz baseballowy swoich dzieci bez szeptów i wytykania go palcem przez innych rodziców. Udało się to dzięki przeszczepowi twarzy, który przeszedł pięć lat temu. Opowiada o tym, jak zmieniło się jego życia.

Zdjęcie Patrick Hardison przeszedł przeszczep twarzy / Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP