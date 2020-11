Będący jednocześnie trenerem sportowym i opiekunem młodzieży kościelnej licealny nauczyciel z Florydy został oskarżony o posiadania kilkuset materiałów z pornografią dziecięcą - poinformował szeryf hrabstwa Polk.

Zdjęcie Nauczycielowi z Florydy przedstawiono zarzuty dotyczące posiadania pornografii dziecięcej, zdj. ilustracyjne /© Panthermedia

Nauczyciel liceum na Florydzie został oskarżony o posiadanie 408 zdjęć z dziecięcą pornografią - poinformowały w sobotę (21 listopada) lokalne władze.

Grady Judd, szeryf hrabstwa Polk, powiedział na konferencji prasowej, że 46-letni Shawn Fitzgerald ma w swoim telefonie komórkowym setki zdjęć pornograficznych. Śledczy zostali skierowani do Fitzgeralda na wniosek z National Center on Missing and Exploited Children.(Narodowe Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych - red.).

Judd powiedział, że nie wyglądało na to, by zdjęcia powstały w obrębie hrabstwa, ani że Fitzgerald sam skrzywdził jakiekolwiek dziecko. Ale Judd zaznaczył również, że prawdopodobne jest sformułowanie wobec nauczyciela nowych zarzutów.

Zdjęcia przedstawiają dzieci, które są wykorzystywane seksualnie przez dorosłych i angażują się w akty z innymi dziećmi - przekazał szeryf.

Fitzgerald uczy w Lakeland High School, a od 2014 roku jest tam trenerem chłopięcej drużyny futbolowej. Jest także dyrektorem ds. Młodzieży w First United Methodist Church w Bartow. Oskarżony przebywa obecnie w więzieniu hrabstwa Polk, które może opuścić za kaucją w wysokości dwóch milionów dolarów.