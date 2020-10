- W niedzielę w Mińsku będzie zaprowadzony porządek - zapowiedział Alaksandr Łukaszenka. Od sierpnia co niedzielę na Białorusi odbywają się wielotysięczne marsze opozycji. Portal Nasza Niwa pisze, że na tę niedzielę planowana jest wielka prołukaszenkowska demonstracja.

Zdjęcie Na zdjęciu: Zatrzymanie manifestanta w Mińsku / STR /PAP/EPA

Nasza Niwa powołuje się na informacje od jej czytelników, którzy twierdzą, że władze planują zorganizować wielki mityng w Mińsku, a regiony otrzymały plan, precyzujący, ilu ludzi ma przybyć na akcję. "Nikt się nie wyrywa, żeby jechać, dlatego w niektórych przedsiębiorstwach za wyjazd nawet proponują pieniądze" - pisze Nasza Niwa.

Reklama

To niektóre z wiadomości otrzymanych przez portal od czytelników: "Ojciec pracuje w Mołodecznie. Dzisiaj było zebranie w związku z mityngiem zwolenników władz 25 października. 'Doprowadzona' liczba z rejonu mołodeckiego - 1500 osób. Opłata, jak rozumiem, na koszt organizacji", "w Grodnie w placówkach przedszkolnych zbierają ludzi na wyjazd do Mińska 25.10", "jest informacja o tym, że w niedzielę z Brześcia do Mińska jadą cztery dodatkowe pociągi z 72 wagonami łącznie".

Jak ocenia Nasza Niwa, możliwe, że w ten weekend powtórzy się sytuacja z 16 sierpnia, kiedy w akcji prołukaszenkowskiej wzięło udział 15 tys. osób, a na Marsz Wolności wyszło do 300 tys.

We wtorek, mianując nowych rektorów trzech uczelni, Łukaszenka zagroził, że "w niedzielę w Mińsku będzie zaprowadzony porządek".

W środę w Pałacu Niepodległości trwa narada Łukaszenki z najwyższymi przedstawicielami władz. Spotkanie, jak podkreśliły służby prasowe Łukaszenki, poświęcone jest gospodarce, polityce i bezpieczeństwu społecznemu.