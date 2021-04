Nieznani sprawcy oblali farbą pomnik św. Jana Pawła II przed kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu.

Zdjęcie Św. Jan Paweł II, zdjęcie ilustracyjne / David Hume Kennerly / Getty Images

W poniedziałek przed południem doszło do profanacji popiersia św. Jana Pawła II znajdującego się przed polskim kościołem w pobliżu placu Concorde (Zgody) w Paryżu. Zostało ono oblane czerwoną farbą - podał portal Polskiej Misji Katolickiej we Francji (PolskiFR).



Proboszcz parafii Concorde ks. Paweł Witkowski w rozmowie z portalem podkreślił, że zarówno on, jak i wspólnota tej największej polskiej parafii w Paryżu czują się głęboko zasmuceni z powodu tego, co się stało.

Sprawą niezwłocznie zajęła się policja.

Pomnik polskiego papieża znajduje się przy wejściu do kościoła, który jest miejscem spotkań Polonii od 1844 roku, gdy arcybiskup Paryża Denys Auguste Affre przekazał świątynię Polskiej Misji Katolickiej.

Początkowo w tym miejscu znajdował się szpital. Od XV wieku funkcjonował konwent klasztorny, który w 1622 roku został przekształcony w żeńskie zgromadzenie pań z dobrych domów. W roku 1676 wybudowano kościół, któremu kardynał de Rochefoucauld nadał nazwę Notre-Dame de l'Assomption.

W roku 1836 powołano we Francji Polską Misję Katolicką. Jest to jedyna instytucja kościelna, założona przez ludzi świeckich. Wśród jej założycieli był Adam Mickiewicz, który twierdził, że tylko na fundamencie katolicyzmu można budować jedność Polaków.

Trwa odbudowa polskiego kościoła

Nadal nie został odbudowany polski kościół pw. św. Pawła w Corbeil-Essonnes w regionie paryskim, który spłonął 4 lipca 2020 r. Duszpasterz polskiej wspólnoty ks. Andrzej Barnaś zbiera środki na odbudowę świątyni.

- Otrzymaliśmy w zastępstwie - wspólnota polska i francuska - kościół w Villabe, ok. 3 km od naszego poprzedniego kościoła św. Pawła. Mamy teraz dwie wspólnoty francuskie i jedną polską - wyjaśnia ks. Barnaś.

Duchowny ma nadzieję, że ubezpieczyciel pokryje część kosztów związanych z odbudową zniszczonej świątyni. Następnie ogłoszony zostanie przetarg na firmę, która wyremontowałaby dach, ściany, instalację elektryczną, podłogi, okna, instalację grzewczą.

