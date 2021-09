Ciekawostki Sprawa Gabby Petito. Blogerka zaginęła. Z podróży wrócił tylko narzeczony

22-letnia Gabbi Petito i 23-letni Brian Laundrie podróżowali wspólnie po USA. Po czterech miesiącach wyprawy para się pokłóciła. Mężczyzna wrócił do domu sam około 1 września. 11 września bliscy Petito - zaniepokojeni kilkudniowym brakiem wieści od Gabby - zgłosili jej zaginięcie. Narzeczony blogerki odmawiał jednak współpracy ze służbami.

Policja na Florydzie jest przekonana, że Laundrie posiada informacje, które mogłyby pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Petito.



Zaginięcie Gabby Petito. Zwrot w sprawie

Tymczasem rodzina 23-latka zgłosiła w piątek jego zaginięcie. Jak przekazali służbom, od wtorku nie mają kontaktu z Brianem.

FBI i lokalna policja wydały oświadczenie, w którym wyraziły frustrację, że rodzina mężczyzny nie współpracuje ze służbami i czekała kilka dni, by zgłosić jego zaginięcie. "Od sześciu dni Departament Policji w North Port i FBI błagają rodzinę o skontaktowanie się ze śledczymi w sprawie narzeczonej Briana, Gabby Petito. [Bliscy Laundriego] dopiero w piątek po raz pierwszy szczegółowo rozmawiali ze śledczymi" - czytamy w komunikacie.



Policja powiadomiła, że Laundrie nie jest ścigany za przestępstwo, a służby prowadzą poszukiwania dwóch zaginionych osób.

Bliscy Petito uważają jednak, że narzeczony Gabby nie zaginął, a ukrywa się przed służbami. Richard Stafford, prawnik rodziny Petito, powiedział w krótkim oświadczeniu wysłanym do CNN: "Cała rodzina Gabby chce, aby świat wiedział, że Brian nie zaginął, on się ukrywa. Gabby zaginęła".



Policja opublikowała wideo

Wcześniej policja opublikowała film z osobistej kamery jednego z funkcjonariuszy, który w połowie sierpnia zatrzymał parę do kontroli drogowej. Stało się to po tym, jak policja została wezwana do kłócącej się pary.



W trakcie rozmów z policjantami Petito i Laundrie przyznali, że wcześniej się kłócili. Gabby miała podrapać narzeczonego po twarzy. Młodzi zapewnili jednak, że się kochają i są zaręczeni. Policjanci zasugerowali, że Laundrie i Petito powinni spędzić noc oddzielnie.

