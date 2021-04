- Osiągnęliśmy w czwartek jednomyślność z premierem Polski Mateuszem Morawieckim i szefem włoskiej Ligi Matteo Salvinim w takich kluczowych kwestiach, jak gwarancje bezpieczeństwa wobec Rosji - powiedział premier Węgier Viktor Orban w Radiu Kossuth. - Jednym z zasadniczych procesów następnego półrocza europejskiej polityki będzie budowanie nowej, chrześcijańskiej demokracji - stwierdził.

Zdjęcie Premier Węgier Viktor Orban /ATTILA KISBENEDEK / AFP /AFP

- Oczywiście mogą być różnice zdań, ale w wielkich kwestiach jesteśmy je w stanie rozwiązać. Włosi zgadzają się z Polakami - ja też podzielam ten pogląd - że kraje bałtyckie i Polska potrzebują prawowitych gwarancji bezpieczeństwa, powiedzmy wobec Rosji. Trzeba im je dać - oświadczył Orban, pytany o różnice zdań między uczestnikami czwartkowego spotkania w Budapeszcie, jeśli chodzi o stosunek do Rosji i migracji.

Według premiera Węgier Włosi rozumieją natomiast, że migrantów nie należy rozdzielać między kraje członkowskie UE, tylko "odesłać do kraju, pomóc im, żeby mieli dokąd wracać".

- W tych wielkich, perspektywicznych kwestiach doszliśmy wczoraj do jednomyślności - podkreślił Orban.

"Nowa, chrześcijańska demokracja"

Węgierski premier wyraził przy tym przekonanie, że "jednym z zasadniczych procesów następnego półrocza europejskiej polityki będzie budowanie nowej, chrześcijańskiej demokracji".

- Sprzymierzamy się, aby ci, którzy tak myślą, że potrzebna jest ojczyzna, naród, rodzina, że chrześcijaństwo, wolność i godność ludzka są ważne, też mieli swoją reprezentację. Ją właśnie teraz budujemy - zaznaczył premier Węgier.

Głos Mateusza Morawieckiego

Morawiecki, Orban i Salvini zapowiedzieli po spotkaniu w Budapeszcie współpracę na rzecz renesansu Europy i jej wartości. Polski premier podkreślił, że Europa nie może być dyktatem silniejszych.

- Siły, które odcinają się od wspólnego dorobku tradycji Europy, szacunku do rodziny, suwerennego państwa, godności człowieka, szacunku dla prawdy, prawa narodów do samostanowienia - to są siły, którym chcemy zaproponować pewną kontrofertę - powiedział.