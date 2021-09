- Kiedy pani kanclerz zostawała po raz pierwszy kanclerzem to bardzo mocno zaznaczyła, że Polska powinna być bardzo wysoko na agendzie, a dobre stosunki polsko-niemieckie to niemiecka racja stanu i cieszę się, że te relacje polsko-niemieckie są rzeczywiście bardzo silne, że mamy razem wiele interesów, nie tylko w UE - mówił premier Morawiecki na wspólnej konferencji po spotkaniu z kanclerz Niemiec.



"Nowe zagrożenia na horyzoncie"

Premier Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej podkreślał, że razem z Angelą Merkel dyskutowali m.in. o bezpieczeństwie międzynarodowym - wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu, a także 20. rocznicy zamachów 11 września.



- Widzimy przesunięcie się pewnych aspektów międzynarodowych. Z mojej perspektywy pokazałem bardzo wyraźnie wolę Polski i rządu polskiego, by Unia Europejska była globalnym bardzo silnym graczem, silnym partnerem różnych regionalnych sił i instytucji oraz państw na czele z Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. UE musi być silna gospodarczo, musi wzmacniać się do odstraszania potencjalnych agresorów i budowy naszej siły w zakresie obronności - mówił szef rządu.



Reklama

Morawiecki dodał, że liderzy poświęcili sporo czasu na rozmowę o Rosji. - Powiedziałem pani kanclerz co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Mamy w tej sprawie pełne wsparcie Komisji Europejskiej i rządu niemieckiego, by bronić Europy przed nielegalną imigracją, przed ruchami, które nie zależą od nas - dodawał.



- Zbliżyliśmy znacząco nasze stanowiska od sporu, który kilka lat temu był. Dzisiaj na horyzoncie są widoczne nowe zagrożenia - dodawał.



Neutralność klimatyczna

Wśród omawianych tematów pojawił się również m.in. budowa gazociągu Nord Stream 2 oraz polityka klimatyczna.



- O polityce klimatycznej dyskutowaliśmy z różnych punktów widzenia. Oczywiście wpływ na społeczeństwo to problem numer jeden, i my w szczególności w Polsce, wiemy doskonale, że mamy specyficzną sytuację związaną z naszą ogromną zależnością od energetyki opartej na węglu - podkreślił Morawiecki.

- I my będziemy musieli mieć swój czas, swój harmonogram dochodzenia do neutralności klimatycznej, gdzieś w dalszej przyszłości, ale też do osiągnięcia celów ogólnoeuropejskich - dodał szef polskiego rządu.

- Zgodziliśmy się z panią kanclerz, że musimy bronić przemysłu europejskiego. Musi być rozsadnikiem innowacji i najnowszych technologii, które muszą transformować naszą gospodarkę. To one powodują, że rośnie konkurencyjność naszych krajów - mówił szef rządu, dodając, że jest zwolennikiem przesunięcia środków europejskich na innowację, badania i sztuczna inteligencję.



Morawiecki oświadczył, że w tym kontekście rozmawiał z Merkel o tym, by w Brukseli wpływać na politykę w zakresie przemysłu. - Tutaj Angela zgodziła się ze mną, żebyśmy położyli ogromny nacisk na odpowiedni harmonogram zmian, który będzie dostosowany do interesów Polski i Niemiec, do interesów Europy - dodał szef rządu.

Ostatnie spotkanie

Kanclerz Niemiec Angela Merkel przybyła do Polski z ostatnią wizytą przez zwolnieniem urzędu. Podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim w Łazienkach Królewskich w Warszawie politycy mieli poruszyć kilka bieżących kwestii europejskich jak np. zapobieganie skutkom pandemii i ochrona granic oraz kwestii polityki wschodniej.

Angela Merkel w Warszawie 1 / 13 Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Angelą Merkel w Łazienkach Królewskich Źródło: materiały prasowe Autor: Krystian Maj/KPRM udostępnij

Jak informowało CIR rozmowa miała być również okazją do podsumowania aktualnych kwestii dwustronnych. Przed spotkaniem Kanclerz Merkel złożyła kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

"Szefowa niemieckiego rządu po 16 latach odchodzi ze stanowiska i z polityki. Nie będzie kandydować w wyborach 26 września. Angela Merkel jest ósmym z kolei kanclerzem RFN. Urząd objęła w 2005 r. po socjaldemokracie Gerhardzie Schroederze. Od 2000 r. do 2018 r. była liderem CDU. Wizytę Kanclerz Merkel można odczytywać jako wpisującą się w szereg podróży pożegnalnych w kluczowych dla Berlina stolicach. Dotychczas odwiedziła Londyn, Waszyngton, Moskwę, Kijów. W planach jest Izrael i Paryż" - czytamy w komunikacie CIR.