- Kilka razy rozmawiałem z premierem Czech Andrejem Babiszem. Mamy uzgodnione wytyczne do umowy. Wczoraj zespół negocjacyjny uzgodnił wytyczne do umowy, o nich rozmawiałem z premierem Babiszem. Jeśli ta umowa zostanie zaakceptowana, a wszystko na to wskazuje, to mamy w zasięgu ręki polubowne załatwienie tego sporu - mówił o sprawie kopalni w Turowie premier Mateusz Morawiecki.

- Jeżeli te uzgodnienia zostaną wdrożone, to kopalnia i elektrownia Turów będą mogły dalej funkcjonować. Mogę ze swojej strony dodać, że kopalnia i elektrownia funkcjonują i będą funkcjonować. Ale niezależnie od tego, że my to stanowisko podtrzymujemy, to chcemy doprowadzić do zakończenia tego granicznego sporu z Czechami. Stąd szereg projektów transgranicznych, które będą prowadzone wspólnie. One wszystkie zasadniczo ogniskują się na tym, o czym wczoraj czy dzisiaj mówiłem i co zostało wynegocjowane przez nasz zespół - podkreślił premier na konferencji po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej.

Negocjacje z Czechami

We wtorek nad ranem premier Morawiecki poinformował, że Czechy wycofają wniosek do TSUE w sprawie kopalni w Turowie.

Według Babiša, cytowanego przez reporterkę portalu Novinky.cz strona polska podczas nocnych rozmów w Brukseli uznała czeskie zastrzeżenia i dążyła do porozumienia. - Nie wycofamy żadnego pozwu... Nic takiego nie będzie, wykluczam - powiedział dziś rano Babiš. Według niego, to po polskiej stronie leży teraz zaproponowanie rozwiązań. Szef czeskiego rządu oznajmił również, że "oba kraje mogą zawrzeć ewentualne porozumienie międzyrządowe, a w grę wchodzi również rekompensata finansowa".

Dodał, że Czechy nie wycofają pozwu w czasie ewentualnych negocjacji.

"Nieporozumienie"

Na oświadczenie premiera Czech zareagował rzecznik rządu Piotr Müller.

"Wczoraj odbyło się spotkanie zespołu, na którym ustalono ramy umowy między PL i Czechami. Porozumienia, w ramach którego zadeklarowano wycofanie skargi. Trwa przygotowanie finalnej umowy. Przed chwilą premierzy potwierdzili ustalenia przy porannym spotkaniu przed Radą Europejską" - napisał na Twitterze.

"Pojawiające się w mediach przeinaczenia wynikają z faktu, że wycofanie skargi ma się odbyć po podpisaniu finalnego porozumienia. Co jest oczywiste przy tego typu umowach" - zapewnił w kolejnym wpisie.

- Przed chwilą w mediach doszło do pewnego nieporozumienia jeśli chodzi o kwestię związane z umową dot. Turowa. Tak jak zapowiedział pan premier Mateusz Morawiecki te negocjacje się w tej chwili kończą. Wczoraj nastąpiło przyjęcie wytycznych do umowy ramowej, która ma zostać podpisana między polskim a czeskim rządem - mówił Müller na konferencji w Brukseli.

- Dzisiaj mówił też o tym premier Babisz, że sfinalizowanie tej umowy jest warunkiem wycofania skargi do TSUE - zapewnił rzecznik rządu.

Dodawał, że rozbieżność informacji w mediach wynika z faktu, że agencje prasowe przytoczyły jedynie fragment przemówienia premiera Czech.

"Kopalnia będzie kontynuowała pracę"

- Umowa zakłada, że Polska podejmie wspólne działania ze stroną czeską jeśli chodzi o tematy środowiskowe związane m.in. z ochroną wód gruntowych po stronie czeskiej i po stronie polskiej. Polska na współfinansowanie tych celów środowiskowych przeznaczy między 40 a 45 mln euro. Będziemy mieli też zespół roboczy, który będzie monitorował sytuację środowiskową wokół kopalni Turów. Kopalnia oczywiście będzie kontynuowała swoją pracę - zapewnił rzecznik rządu.

- Żeby to wszystko stało się faktem muszą przejść rządowe procedury po obu stronach. Dzisiaj premier Babisz nie mógł mówić o wycofaniu skargi, bo rząd czeski musi we właściwiej procedurze zaakceptować te umowę i musi zostać spisana w postaci jednolitego tekstu - dodawał.

Do sprawy odniósł się również wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Srecyzował ustalenia, które zapadły w poniedziałek w rozmowach ze stroną czeską. - Wczoraj podpisaliśmy protokół, z którego wynika, że po przyjęciu umowy bilateralnej przez stronę polską i czeską skarga ws. Turowa zostanie wycofana z TSUE - powiedział wiceminister. Jak podkreślił, nie ma tu "wątpliwości, jakie są intencje obu stron".

- Teraz Czesi pracują na projektem umowy. A zatem, żeby nie było żadnego nieporozumienia: skarga dziś nie została wycofana, ona zostanie wycofana dopiero po przyjęciu przez obie strony umowy - zaznaczył Soboń. Wiceminister podkreślił, że we wczorajszym porozumieniu ze stroną czeską ustalono "podstawowe warunki umowy".

Spotkanie premierów

W nocy z poniedziałku na wtorek premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Brukseli z premierem Republiki Czeskiej.

- Wcześniej byłem już na Dolnym Śląsku i ustaliłem, w jaki sposób można prowadzić negocjacje ze stroną czeską. Potwierdziłem kierunek tych negocjacji z panem premierem Babiszem i te negocjacje dzisiejszego wieczoru się odbyły - informował szef polskiego.

- Mając na uwadze zacieśnienie transgranicznej współpracy z Republiką Czeską wydaje się, że jesteśmy już bardzo bliscy porozumienia. W wyniku tego porozumienia Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do TSUE. To porozumienie przede wszystkim zakłada wieloletnie projekty z udziałem strony polskiej w wysokości do 45 mln euro - informował po negocjacjach w Brukseli z poniedziałku na wtorek premier Mateusz Morawiecki.

W ubiegły piątek TSUE nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku.

Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.